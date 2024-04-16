البرلمان يعقد جلسة جديدة بحضور 171 نائباً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم (19)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول".وبحسب البيان، فقد حضر الجلسة 171 نائباً.