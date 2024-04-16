البرلمان يرفع جلسته إلى الغد.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الأربعاء".وأنهى مجلس النواب خلال جلسة اليوم، تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة. كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.وأجل البرلمان التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۰، كما أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (۳۲) لسنة ۲۰۱۱.يذكر أن جلسة اليوم عقدت برئاسة محسن المندلاوي، وحضور 171 نائباً.