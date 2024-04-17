5 أيام ويهبط ببغداد لأول مرة منذ 12 عاما.. أردوغان يكشف جدول أعماله في العراق

وفي إجابة على أسئلة الصحفيين عقب انتهاء اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، قال أردوغان إن الجانب العراقي "يولِي أهمية كبيرة لزيارتنا المقبلة، ومن أهم القضايا التي ستجري مناقشتها تدفق المياه والغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وذلك بناءً على طلب بغداد في النظر إلى هذه القضايا".‎وأشار أردوغان أنهم يدرسون طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه وسيسعون لحل هذه المشكلة معهم، مبينا ان "هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا"، فيما ألمح أردوغان إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.