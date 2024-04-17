مجلس النواب "يفشل" بعقد جلسته المقررة اليوم

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته" فيما لم يحدد البيان تاريخ الجلسة المقبلة.وكان من المقرر للجلسة أن تعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، لكن إخلال النصاب القانون دفع لتأجيلها نصف ساعة قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل انعقادها.يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم، كان وفق الجدول الآتي: