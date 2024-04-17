الكريم يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان (وثيقة)

أعلن رئيس كتلة تقدم شعلان الكريم، الأربعاء، انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب، ومن كتلته السياسية.



وقال الكريم في بيان أدناه نصه، "لقد كنا دائما وما زلنا نؤمن بوحدة العراق وبثوابته الوطنية الرصينة واركانها حب الوطن والايمان بالديمقراطية في عهد جديد يعيد للعراق مكانته العالمية والعربية وطي صفحة الماضي".

وأضاف "دخلنا العملية السياسية في عام 2010 نائبا بمجلس النواب عن صلاح الدين وعملنا مع جميع القوى السياسية بروح وطنية مخلصة"، مؤكداً أنه "عندما تم الاتفاق بين اغلب القيادات السياسية ومن مختلف المكونات على ترشيحي لمنصب رئيس البرلمان لم اكن ابحث عن المنصب او الجاه".

واعرب الكريم عن شكره الى "القيادات السياسية ولاعضاء مجلس النواب"، معلناً انسحابه من "الترشح لرئاسة مجلس النواب واستقلاليتي من جميع الكتل والاحزاب السياسية تحت قبة البرلمان واعمل كنائب مستقل لما تبقى من عمر البرلمان".