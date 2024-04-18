وفد قضائي عراقي يصل سوريا لبحث ملفات الارهاب وتوثيق جرائم داعش

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "وفداً قضائيا برئاسة رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر وعددا من المشرفين القضائيين ومدعِ عام في رئاسة الادعاء العام وصل الى دمشق لحضور الاجتماع الثالث للجنة القضائية السورية– العراقية- الايرانية المشتركة لبحث ملفات مكافحة الارهاب وتوثيق جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا في البلدان الثلاثة اضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون بملفات الجريمة وتجارة المخدرات".واضاف أن "اللجنة انبثقت اعمالها في عام 2021 بناءً على مذكرة عمل بين مجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق والسلطة القضائية الايرانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وعقدت اول اجتماعاتها في بغداد في حين عقدت ثاني اجتماعاتها العام الماضي في طهران".