السوداني يختتم زيارة الولايات المتحدة ويعود إلى بغداد.. هذه المخرجات

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضمنت إجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات والندوات والجلسات الحوارية وفعاليات أخرى وهي كالآتي:لقاء الرئيس الأمريكي جوزيف بايدناستقبال وزير الخارجية أنتوني بلينكنزيارة مقر البنتاغون ولقاء وزير الدفاع لويد أوستناستقبال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالااستقبال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاساستقبال وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمورعاية توقيع 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائيةاستقبال عدد من أعضاء مجلس النوّاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطياستقبال رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي سيث مولتناستقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي تيم كيناستقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهاماستقبال عدد من سفراء الولايات المتحدة السابقين الذين خدموا في العراقاستقبال رئيس مجلس القمح الأمريكي فينس بترسوناستقبال وفد بنك جي بي مورغاناستقبال رئيس شركة (جي أي فيرنوفا) لتكنولوجيا الطاقة سكوت سترازيكاستقبال وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكيةاستقبال وفد شركة (جنرال داينامكس) الأمريكيةاستقبال وفد شركة (بيكر هيوز) الأمريكيةاستقبال وفد شركة (لوكهيد مارتن) المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16)استقبال رئيس شركة (هانويل ) الأمريكية السيد كين ويستاستقبال رئيس شركة KBR للحلول التكنولوجية المستدامة السيد جي إبراهيم في هيوستنلقاء عدد من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في مجال النفط والغاز في مدينة هيوستن في ورشة عمللقاء مع نخبة من رجال الأعمال العراقيين في ولاية ميشيغان الأمريكيةاستقبال وفد معهد بيكر لدراسات وبحوث الطاقة في هيوستنلقاء مع ممثلي المراكز البحثية المتخصصة بالعراق والمنطقة في واشنطنحوار فــي مؤسسة المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطنندوة حوارية في جامعة جون هوبكنز الأمريكية بواشنطنلقاء مجموعة من الجالية العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطنلقاء مع الجالية العراقية في مدينة هيوستن الأمريكيةلقاء حشد كبير من الجالية العراقية في المنتدى الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكيةلقاء مجموعة من الجالية العراقية في المركز الكلداني العراقي بولاية ميشيغان الأمريكيةتسلم قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900- 3000 سنة ق.م) من متحف الميتروبوليتان بنيويوركاستقبال عائلة المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي اختطفتها عصابات داعش الإرهابية في مدينة حلب السورية عام 2013، وتمت تصفيتها عام 2015لقاء مع ممثلي ومراسلي عدد من وسائل الإعلام الغربية في واشنطنمقابلة مع شبكة (سي أن أن) الإخبارية الأمريكيةمقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكيةمقابلة صحفية مع موقع المونيتورمقابلة مع صحيفة وول ستريت جورناللقاء تلفزيوني مع قناة PBS الأمريكيةزيارة السفارة العراقية في واشنطن، واللقاء بالعاملين فيها".