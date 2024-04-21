السيد الصدر يتحدث عن الفساد: الكرسي والسلطة أكبر المغريات

وقال السيد الصدر في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز، انه "قد يتصور البعض انه لا يمكن لاحد الوصول الى سدة الحكم او الوزارة او الوظيفة الا الفاسد، وهو ينتج حكومة فاسدة لا هم لها الا ملء الجيوب ودعم الحزب والجهة والطائفة تاركة الوطن والدين والعقيدة جانبا".التغريدة ادناه: