بغداد تستقبل اردوغان بـ21 اطلاقة مدفعية (صور)

وذكر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان السوداني استقبل صباح اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.وشهدت أرض مطار بغداد الدولي، استقبالاً رسمياً للرئيس الضيف، عُزف فيه السلامان الوطنيان، العراقي والتركي، وجرى استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلحة، كما أطلقت المدفعية 21 إطلاقة تحية في مراسم الاستقبال، بحسب البيان.واوضح البيان ان السوداني وأردوغان سيجريان مباحثات رسمية ثنائية، إضافة إلى مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والسادة الوزراء من الجانبين، وستشهد الزيارة البحث في ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة".