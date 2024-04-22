السوداني يكشف فحوى الاتفاق الرباعي بشأن طريق التنمية

وقال السوداني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في القصر الحكومي وسط بغداد: "سياستنا تعتمد على التوازن ولدينا مبادئ تقوم على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار"، مضيفا: "وقعنا اتفاقات مختلقة مع الجانب التركي".وأكد: "على مستوى المياه وقعنا اتفاقات من شأنها تحديث منظومات الري وسيستمر 10 سنوات وسيلمس أثره بشكل واضح ولاسيما ما يتعلق بحصة العراق المائية".وأشار السوداني الى انه "جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم رباعية تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية"، مبينا ان "طريق التنمية سينقل المنطقة اقتصاديا".وأوضح: "طريق التنمية ليس لاختصار المسافات فقط بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها"، لافتا الى ان "طريق التنمية سيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".وبين رئيس مجلس الوزراء: "تطرقنا إلى الأمن الثنائي بين البلدين وأمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ".وختم: "ننطلق من الدستور العراق ونتمسك لعدم السماح لأي قوة أن تستخدم أرض العراق منطلقا للاعتداء على الجوار".وفي وقت سابق من اليوم، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في مشروع طريق التنمية.