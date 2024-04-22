أردوغان يتحدث عن "نقطة تحول" في علاقة تركيا مع العراق

وقال اردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي وسط بغداد، إن "العراق بلد جار وتربطنا به قواسم مشتركة عديدة".وأضاف، "لدينا إرادة سياسية لدفع علاقات العراق وتركيا إلى الأمام"، معتبراً أن "المذكرات التي وقعت تمثل نقطة تحول في علاقاتنا مع العراق".وأكد "العمل على توفير التنسيق اللازم لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع العراق بالكامل".وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي "التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب"، مؤكداً "الاستعداد لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب".وكشف، عن أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ارتفع إلى 20 مليار دولار".وشدد الرئيس التركي، على "عزم بلاده المشاركة بطريق التنمية لتحقيق التنمية التجارية".ولفت إلى "إنشاء لجنة تركية عراقية لحل مشكلة المياه على أساس علمي وعقلاني".