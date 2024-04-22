التجارة تعلن توقيع اتفاقية اقتصادية "شاملة" مع تركيا

وقال الغريري، خلال كلمة له بالملتقى الاقتصادي العراقي التركي، حضره مراسل السومرية، "هنالك اهتمام حقيقي بالقطاع الخاص الذي يعتبر العامود الفقري الحقيقي للاقتصاد".وأضاف، "تكلمنا مع وزير التجارة التركي وأكدنا ان العراق اصبح بيئة جاذبة ومستقطبة للتجار والمستثمرين".وأشار الوزير العراقي، إلى "تأشير بعض الملاحظات منها المعوقات بين الجانبين التجاريين العراقي والتركي"، مشدداً على أنه "سيكون هنالك تواصل مباشر وعدم تهاون بأي معوق بين الطرفين".