السومرية تنشر أبرز نقاط اتفاق إطار التعاون المائي بين العراق وتركيا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أبرز نقاط اتفاق إطار التعاون في مجال المياه، بين العراق وتركيا.

وأشار الى ان " الاتفاق يهدف إلى:

● تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه، على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار.

● وضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق.

● اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود.

●وضع رؤية لاستخدام المياه بطريقة رشيدة وفعالة.

ويتضمن الاتفاق، بحسب البيان، ما يأتي:

●التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات.

● دعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل؛ أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه.

● تنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة.

● يستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائياً لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.