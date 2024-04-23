الأعرجي يؤكد من روسيا أهمية تكاتف المجتمع الدولي بوجه تحديات المنطقة

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن الأخير "التقى، اليوم الثلاثاء، وعلى هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمد يان".وتناول اللقاء بحسب البيان "بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة، وسبل تمتين علاقات التعاون بين بغداد وطهران، لاسيما في مجالات الأمن والاستخبارات وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات".وشدد الأعرجي خلال اللقاء على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي بوجه التحديات التي تواجهها المنطقة، للحيلولة دون تفاقم الأزمات والصراعات وتداعياتها على مجمل الأوضاع في المنطقة".