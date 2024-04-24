هل خرق اردوغان برتوكول "العلم" في لقاء السياسيين في العراق؟

وفور تداول الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر غالبية المتفاعلين مع الصورة انها إهانة للعراق وعدم الاعتراف بسيادة البلد، ولكن الموضوع من ناحية البروتوكول السياسي كان صحيحا.ففي العرف الدبلوماسي يشترط وضع أعلام البلدان للشخصيات المجتمعة، عندما يكون طرفي اللقاء من الأشخاص ذوو المناصب في دولهم.. ولكن في لقاء اردوغان مع السياسيين العراقيين كان هو الوحيد من بينهم الذي يمتلك منصبا، أما هم فكانوا مجرد سياسيين.. لذا فإن وجود العلم التركي وحده في اللقاء كان صحيحا في عرف البروتوكولات السياسية.أدناه صورة اللقاء: