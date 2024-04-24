نائب ينتقد "ازدواجية" بعض الوزراء للاستجابة بين النواب

السومرية نيوز – سياسة



انتقد النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري، اليوم الأربعاء، ازدواجية بعض الوزراء للاستجابة لنواب كتلهم واحزابهم دون النواب الاخرين.



وجاءت تغريدة الحيدري على النحو التالي:

