السبت والاثنين.. السومرية تنفرد بنشر جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة

التصويت على مقترح قانون التعديل الأول القانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. (اللجنة القانونية).التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013) (لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (6 مادة).القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). (اللجنة القانونية)، (5 مادة).القراءة الأولى المقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اللجنة القانونية). (2 مادة).