العراق وروسيا يبحثان التطورات الأمنية على الصعيدين الدولي والاقليمي

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، على هامش الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، باتروشيف نيكولاي بلاتونوفيتش".وأضاف: "تناول اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات الأمنية والسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، لاسيما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات".كما استعرض الأعرجي خلال اللقاء، "تطور إمكانيات الأجهزة الأمنية العراقية بكل تخصصاتها، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الصديقة والشقيقة وصولا لأمن مستدام يخدم المنطقة والعالم".