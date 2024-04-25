رئيسا الجمهورية والقضاء يبحثان عددا من الملفات القضائية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، عددا من الملفات القضائية والقانونية التي تتعلق بالشأن العام.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب ورد لــ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وبحث معه عدد من الملفات القضائية والقانونية التي تتعلق بالشأن العام".