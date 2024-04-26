السامرائي يؤكد على ضرورة حسم ملف رئاسة البرلمان

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لبّى رئيس تحالف العزم المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الجمعة، الدعوة التي وجهها الشيخ النائب شعلان الكريم إلى جانب عدد من القيادات السياسية كل من الشيخ خميس الخنجر رئيس حزب السيادة والنائب احمد الجبوري رئيس حزب الجماهير الوطنية والحكومة المحلية في صلاح الدين وعدد من الشخصيات العامة في المحافظة".وأضاف: "رئيس التحالف أكد على ضرورة التلاحم وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الجمهور الذي تمثله الطبقة السياسية واهمية التسامح والتضامن وضرورة وضع صيغة توافقية، وإنهاء ملف رئاسة البرلمان"، موضحا: "وأن الظرف الراهن الذي تمر به محافظاتنا تحتاج من الجميع الى التحلي بسعة الصدر للوصول إلى ما تم تحقيقه من إتفاق سياسي في إئتلاف إدارة الدولة، كما وجه دعوة للكتل السياسية والشركاء بإتاحة الفرصة للقادة السياسيين لتحقيق ذلك، واستحصال استحقاقات المكون في قيادة الدولة".