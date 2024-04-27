السيد الصدر يساند موقف طلبة الجامعات الامريكية

السومرية نيوز-سياسة



ساند زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، موقف طلبة الجامعات الامريكية المنتفضة والمطالبة بوقف العدوان على غزة، وذلك بعدما تم اعتقال 550 شخصا بين طلاب وأساتذة.

وقال السيد الصدر في تغريدة مطولة وردت للسومرية نيوز، ان "صوت الجامعات الامريكية المنادية بوقف الإرهاب الصهيوني صوتنا".



وطالب السيد الصدر الحكومات الغربية بـ"كف اياديهم عن شعوبهم"، محذرا ان "نهايتكم باتت قريبة".

