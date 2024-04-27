مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب، عقد جلسته الاعتيادية رقم (20) من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وأضافت ان "عدد الحضور ١٧٠ نائبا".