السومرية تنشر نص قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي

تنشر السومرية نيوز، النص القانوني لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي الذي صوت عليه البرلمان خلال جلسته التي عقدت اليوم السبت.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988".



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