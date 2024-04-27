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العراق يبحث مع الجامعة العربية حل ومعالجة الأزمات الإقليمية والدولية
سياسة
2024-04-27 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
161 مشاهدة
بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومساعده حسام زكي، آلية حل ومعالجة الأزمات وبما يرسخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكر بيان لمكتب رشيد، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومساعد الأمين العام حسام زكي، وجرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة العربية، وعلاقة العراق مع الجامعة العربية، والدول العربية الشقيقة وآليات تطويرها".
وأكد رئيس الجمهورية، أن "العراق وانطلاقا من دوره المحوري يسعى إلى تعزيز علاقاته مع دول الجوار والعالم بناء على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن والقرار المستقل، وبما يحقق المصالح المتبادلة والمشتركة، مشيراً إلى حرص العراق على تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة وتبني الحوار البنّاء في حل ومعالجة الأزمات وبما يرسخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ولفت رئيس الجمهورية إلى "ضرورة التوصّل لرؤية مشتركة لإنهاء الأزمات التي تعاني منها عدد من الدول العربية، مبينا أهمية توحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الشعوب".
وتطرق إلى "الأوضاع في فلسطين، مؤكدا وقوف العراق شعبا وحكومة مع الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وحث المجتمع الدولي على بذل الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان وزيادة المساعدات الإنسانية للعوائل الفلسطينية المحاصرة، مشددا على وجوب العمل الحثيث لوقف التصعيد المستمر الذي أصبح له تداعيات على دول المنطقة بصورة عامة".
ورحب رئيس الجمهورية "بالوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل العربي، مؤكدا أن العراق بلد الجميع ويحتضن أشقاءه من أجل تجسيد رسالته في تعزيز التعاون وترسيخه"، معرباً عن "تمنياته للمؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات تخدم القضايا الجوهرية التي تواجه الدول الشقيقة في توفير فرص العمل للطاقات الشابة والارتقاء بواقع العمل والعمال".
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته لزيارة بغداد، مشيدا بما يشهده العراق من تطور متواصل في تعزيز أمنه واستقراره، فضلا عن تحسن الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
كما أشاد بدور العراق المهم في تنمية وتوطيد العمل العربي المشترك، وسعيه لتعزيز التقارب بين الدول وإسهاماته في دعم عمل الجامعة العربية، ووقوفه مع أشقائه الفلسطينيين.
وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم جهود العراق في حماية أمنه واستقراره وبما يؤمن مصالح الشعب العراقي.
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