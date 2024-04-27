في بغداد.. السوداني والبارزاني يناقشان ملفات وقضايا عدة

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".وجرت خلال اللقاء، "مناقشة أبرز الملفات والقضايا، والمعالجات التي تتخذها الحكومة في المجالات الخدمية والتنموية، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين في جميع أنحاء البلد".كما تناول اللقاء "التأكيد على استمرار الحوارات البناءة الخاصة بالقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك تم بحث العديد من المواضيع في الشأن السياسي"، وشدد الطرفان على "أهمية الاستمرار في دعم جهود الحكومة داخلياً وخارجياً، والعمل على تمتين العلاقة بين بغداد وأربيل، وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود القوى السياسية في هذا المسار".وعدّ رئيس مجلس الوزراء "زيارات رئيس الإقليم خطوة إيجابية لحلّ جميع المسائل المشتركة".من جانبه أعرب رئيس الإقليم عن "تقديره خطوات رئيس مجلس الوزراء، وإصراره على التواصل والحوار مع مختلف القوى الوطنية، بما يعزز الاستقرار السياسي".