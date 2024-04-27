تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الأحد.

ويتضمن الجدول التصويت على مشاريع قوانين عدة والقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية.

ورفع مجلس النواب جلسته التي عقدها، اليوم السبت، الى يوم غد الأحد.