بارزاني: حكومة الإقليم لديها الرغبة والإرادة لحل جميع المسائل مع بغداد

السومرية نيوز – سياسة



أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد 28 نيسان/ابريل 2024، ان حكومة الإقليم لديها الرغبة والإرادة لحل جميع المسائل وبما يضمن العدالة والشفافية ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد، خلال زيارته الى لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم في قصر السلام ببغداد.







وأكد رئيس الجمهورية – بحسب البيان - ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالبلد على مختلف الصعد خصوصا في المجالات الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري في تحقيق تطلعات المواطنين.



وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بين الجانبين لحسم المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون وضمان مصالح جميع المواطنين، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لما له من أثر مباشر على حل القضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلد.



وأعرب عن دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيدا بالتعاون والتنسيق الجاري على مختلف المستويات من أجل تذليل العقبات. الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد 28 نيسان 2024 في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق، وتم، بحث الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها والمستجدات في المنطقة.وأكد رئيس الجمهورية – بحسب البيان - ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالبلد على مختلف الصعد خصوصا في المجالات الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري في تحقيق تطلعات المواطنين.وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بين الجانبين لحسم المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون وضمان مصالح جميع المواطنين، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لما له من أثر مباشر على حل القضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلد.وأعرب عن دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيدا بالتعاون والتنسيق الجاري على مختلف المستويات من أجل تذليل العقبات.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة وما تمخضت عنه من نتائج تصب في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون خاصة في مجال محاربة الإرهاب ودعم العراق في المجالات الاقتصادية التجارية، وفقاً للبيان.



وتطرق اللقاء أيضا إلى زيارة الرئيس التركي للعراق ولقائه مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلد وما نتج عنها من توقيع مذكرات تفاهم تسهم في حسم الملفات العالقة بين البلدين، وتنشيط التبادل التجاري ووضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع طريق التنمية.



وعبّر رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان عن إدانتهما لاستهدف حقل كورمور للغاز في مدينة السليمانية، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تُمثل تعدياً على السيادة الوطنية وتهديدا لأمن البلد واستقراره.



من جانبه، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني – بحسب البيان - أهمية الحوار لحسم المسائل العالقة، والتنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الأولوية سيما المتعلقة بمتطلبات المواطنين المعيشية والخدمية، مضيفا أن حكومة الإقليم لديها الرغبة والإرادة لحل جميع المسائل وبما يضمن العدالة والشفافية ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.