محمد الصدر يرد على وزير خارجية بريطانيا: احتفظوا بنصائحكم (صورة)

السومرية نيوز – سياسة



رد السفير العراقي في المملكة البريطانية محمد الصدر، اليوم الاحد، على وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون بخصوص إقرار العراق لقانون تجريم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.







أدناه رد الصدر على تعليق وزير الخارجية البريطاني: