بحضور 172 نائباً.. البرلمان يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢١)، من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثالثة /الفصـــل التشريعـــي الاول ".وأضاف، أن "الجلسة عقدت بحضور 172 نائباً".