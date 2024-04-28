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مجلس النواب يرفع جلسته .. هذا ما تضمنته
سياسة
2024-04-28 | 09:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,222 مشاهدة
رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدها اليوم الاحد.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن مجلس النواب قرر رفع جلسته، دون أن يحدد موعد الجلسة المقبلة.
وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا.
كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين (١/٥٠) و (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال (٢٠١٦).
وأتم البرلمان، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة (۲۰۱۳).
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