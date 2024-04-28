نائب: رفض أمريكا وبريطانيا لقانون حظر البغاء تدخل سافر

اعتبر النائب علاء الحيدري، الأحد، أن رفض أمريكا وبريطانيا لقانون حظر البغاء تدخلا سافرا في شؤون العراق.

وقال الحيدري في بيان، "في تدخل سافر آخر بالشأن العراقي الداخلي سفيرة أمريكا وبريطانيا على لسان وزير خارجيتها ترفض القانون الذي اقره البرلمان العراقي والذي يحظر كل ما يروج للبغاء والشذوذ".

وأضاف أن "الدستور ضامن لوحدة العراق ما عليكم الا غلق افواهكم التي لطالما تبجحت بقتل الأطفال والنساء في غزة وباقي البلدان وانشغالكم بمثليتكم ولايهمنا زعيقكم"، مشدداً بالقول "نحن امة الإسلام الذي اول من اقر مبادئ حقوق الانسان وبلد الأنبياء والاولياء والشهداء والصالحين ولم ولن تكون لكم وصايا في يوم ما على قرار الشعب العراقي الابي الأولى ان تنشغلوا بانفسكم".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعربت عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأقر البرلمان العراقي أمس السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.