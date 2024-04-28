تقدم: خصومنا يحاولون بيع المكون.. سنرشح نائبة لرئاسة البرلمان

رأى القيادي في حزب تقدم، انور العلواني، اليوم الاحد، ان خصوم حزبه "يحاولون بيع المكون السني"، فيما رجح ترشيح امرأة لمنصب رئاسة البرلمان.



وقال العلواني، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي اكتسح الانتخابات رغم مغادرته رئاسة البرلمان".

وأكد أن "الخلاف سينتهي قريبا حول ازمة رئاسة مجلس النواب"، مستدركاً "قد نرشح امرأة للمنصب".