تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين.

ويتضمن الجدول القراءة الأولى لمقترحات قوانين والتصويت على تعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة اعتيادية، وصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا.

كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين (١/٥٠) و(٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال (٢٠١٦).

وأتم البرلمان، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة (۲۰۱۳).