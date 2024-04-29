بحضور 167 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٢) من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الاول".وأضاف البيان، أن عدد الحضور بلغ 167 نائباً.