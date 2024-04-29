مجلس النواب يرفع جلسته.. تعرف على ما تضمنته

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته"، فيما لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع ا الاعضاء البشرية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٦.وأنهى البرلمان، القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق. وانهى أيضا القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ۲۰۰۹ المعدل.كما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام ٢٠١٦ التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام ١٩٨٧ الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام ١٩٨٥.وأتم المجلس، القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ٢٠٢٠.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسة حضرها 167 نائباً.