السومرية تنشر مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية

تنشر السومرية مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية.

وكان جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم الثلاثاء، تضمن القراءة الاولى لمقترح القانون الذي تقدمه اللجنة القانونية.

وأدناه نص مقترح القانون..