عطلة "عيد الغدير" تتصدر جدول أعمال البرلمان بجلسة اليوم

السومرية نيوز – سياسة



وسط جدل كبير بشأنها، يتضمن جدول اعمال البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح قانون "عطلة عيد الغدير" من قبل اللجنة القانونية، إضافة الى قراءة ومناقشة قوانين أخرى.





وأضاف أن "الجدول يتضمن أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون عطلة عيد الغدير الأغر (اللجنة القانونية)"، مشيرا الى ان "الجدول تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان (لجنة العلاقات الخارجية)، (۲ مادة)". وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول الأعمال سيتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨. (التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية)، (١٤ مادة)".وأضاف أن "الجدول يتضمن أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون عطلة عيد الغدير الأغر (اللجنة القانونية)"، مشيرا الى ان "الجدول تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان (لجنة العلاقات الخارجية)، (۲ مادة)".

وتابع أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية. (اللجنة القانونية)، (۱۱ مادة)"، موضحا ان "الجلسة ستشمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (۳۲) لسنة ۱۹۸۸. (اللجنة القانونية)، (۱۰ مادة)".



ولفت مكتب البرلمان الى ان "المجلس سيستكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية اللجنة القانونية، لجنة التخطيط الاستراتيجي، (لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام لجنة التعليم العالي)، (١٦٧ مادة)"، مبينا ان "الجدول سيتضمن أيضا تقرير ومناقشة القراءة (ثانية) مقترح قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥. (اللجنة القانونية)".