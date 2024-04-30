العطواني: مجلس الوزراء سيصوت اليوم على جداول موازنة 2024

السومرية نيوز – سياسة



قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024، أنه من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم على جداول موازنة 2024.







وجدد، التأكيد على الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 - 2025)، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 203، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين.



وأكد العطواني، على دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين. العطواني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم، على جداول الموازنة لعام 2024، ونتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي.وجدد، التأكيد على الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 - 2025)، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 203، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين.وأكد العطواني، على دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين.



*المندلاوي والسوداني يتفقان على استكمال جداول الموازنة

كما التقى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لبحث آخر التطورات المحلية، والجهود السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر حسم اختيار رئيس لمجلس النواب.



واتفق المندلاوي والسوداني على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في ارسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة، مؤكدين على اهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة ورد للسومرية نيوز.