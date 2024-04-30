دون مناقشة جدول الأعمال.. مجلس النواب يرفع جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته" دون أن يحدد موعد الجلسة المقبلة.وخلال الجلسة، صوت مجلس النواب على اضافة فقرة على جدول أعماله (قانون جهاز الامن الوطني)، لكن لم يناقشها.كذلك لم يناقش البرلمان جميع الفقرات التي تضمنها جدول الأعمال.أدناه جدول أعمال جلسة اليوم التي رفعت: