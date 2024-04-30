رئاسة البرلمان تحدد موعد القراءة الأولى لقانون "عيد الغدير"

وقال المندلاوي، وفق بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول اعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون (عيد الغدير)".وكان من المقرر أن تناقش جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، "القراءة الأولى لمقترح قانون عطلة عيد الغدير الاغر" لكن مجلس النواب رفع جلسته دون مناقشة أي فقرة من فقرات جدول الأعمال.