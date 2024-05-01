في يوم عيدهم.. السامرائي يعد العمال بدعم حقوقهم عبر التشريعات والقوانين

السومرية نيوز-سياسة



قدم زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، التهاني للعمال بمناسبة عيدهم اليوم الأربعاء 1 آيار 2024، فيما وعد بالبقاء على دعمهم وحقوقهم.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: اخلص التهاني لعمال العراق الغيارى وهم يبنون عراق الحاضر والمستقبل بكل عزم وإصرار ولأجل كل ذلك سنبقى داعمين لحقوقهم الواجبة واستحقاقاتهم اللازمة بتوفير بيئة عمل كريمة وامنة، عبر التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق وتضمنها".

