السيد الصدر عن العمال بعيدهم: ليس لهم إلا المخاطر ونزر من القوانين المجمدة

السومرية نيوز-سياسة



اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، انه ليس من المنطقي ان يكون للعامل عيد في مجتمعاتنا وهو يعاني الويلات، مشيرا الى انهم "ليس لهم ضمان من المخاطر ونزر قليل من القوانين المجمدة والمعطلة، وحفنة مال يتصدق بها عليه ذوو النفوذ".









ادناه نص التغريدة:



وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان التسلط والفساد والتحزب والطائفية التي وقع العمال ضحيتها اخطر عليهم من التكنولوجيا التي ازاحت الكثير من الايدي العاملة وجعلتهم في بطالة دائمة.ادناه نص التغريدة:

