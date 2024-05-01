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السيد الصدر عن العمال بعيدهم: ليس لهم إلا المخاطر ونزر من القوانين المجمدة

سياسة

2024-05-01 | 04:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السيد الصدر عن العمال بعيدهم: ليس لهم إلا المخاطر ونزر من القوانين المجمدة
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، انه ليس من المنطقي ان يكون للعامل عيد في مجتمعاتنا وهو يعاني الويلات، مشيرا الى انهم "ليس لهم ضمان من المخاطر ونزر قليل من القوانين المجمدة والمعطلة، وحفنة مال يتصدق بها عليه ذوو النفوذ".

وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان التسلط والفساد والتحزب والطائفية التي وقع العمال ضحيتها اخطر عليهم من التكنولوجيا التي ازاحت الكثير من الايدي العاملة وجعلتهم في بطالة دائمة.



ادناه نص التغريدة:

 

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