البرلمان يدرج قانون "الأمن الوطني" على جدول أعمال جلسته المقبلة

وقال الساعدي في بيان، انه "قام بجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب بما يزيد عن 50 توقيعاً وإرسالها لرئاسة المجلس لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة".وأضاف، أنه "حصلت موافقة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بعد التصويت للشروع بإقرار قانون جهاز الأمن الوطني".