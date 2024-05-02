بالوثيقة.. المالكي يرشح "خليفة التميمي" لمنصب محافظ ديالى

وبحسب وثيقة موجهة من المالكي الى أعضاء مجلس محافظة ديالى، حصلت السومرية نيوز، على نسخة منها، قال فيها، "نتمنى لكم التوفيق والنجاح في تشكيل وإدارة حكومة ديالى لتقديم الخدمات لأهالي المحافظة الكريمة، ونعلمكم ان مرشح دولة القانون لمنصب محافظ ديالى هو الدكتور خليفة إبراهيم عودة الطويل التميمي".الوثيقة ادناه: