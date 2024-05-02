السيد الصدر يعلق على احتجاجات طلاب الجامعات الامريكية

وقال السيد الصدر في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز، انه "اليوم ثبت وبالدليل القاطع ان الغرب لايأبه للشعوب بل ولا يعطي أي أهمية لشعبه على الاطلاق... ".المنشور ادناه: