بيوم الصحافة العالمي.. السامرائي يؤكد أهمية توفير البيئة الملائمة للعاملين بهذا المجال

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، على أهمية توفير البيئة الملائمة للعاملين في مجال الصحافة.

وقال السامرائي في تغريدة على اكس، تابعتها السومرية نيوز، انه "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة للعاملين في مجال الصحافة".



وأضاف،"من اجل ممارسة مهمتهم في الدفاع عن المسار الديمقراطي واحترام حقوق الانسان والحريات العامة".