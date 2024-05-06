تفاصيل اجتماع نيجيرفان بارزاني وإبراهيم رئيسي في طهران

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التقى صباح اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في طهران"، مبيناً أنه "في اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووفد من حكومة إقليم كردستان".وأوضح، أن "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الإيرانية مع العراق وإقليم كردستان على أساس حسن الجوار، وجددا التأكيد على المصالح المشتركة، وتعزيز مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن الإشادة بالعلاقات الطويلة الأمد وناقشوا التاريخ بين الجمهورية الإسلامية وإقليم كردستان".من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن "امتنان الجمهورية الإسلامية لإقليم كردستان للمساعدة التي تقدمها لزوار العتبات المقدسة في جنوب العراق عندما يمرون عبر إقليم كردستان".فيما قدم رئيس حكومة إقليم كردستان شكره لـ " إيران على دعمها ومساعدتها للعراق وإقليم كردستان"، مؤكدا على "ضرورة وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كردستان للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".