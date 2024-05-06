السامرائي يبحث مع المالكي الآليات لوضع حد للمأزق السياسي

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، أن السامرائي "التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وناقش الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب وضرورة عقد جلسة في أقرب وقت بخصوص هذا الأمر".وبحث الجانبان "الآليات والسبل لوضع حد للمأزق السياسي الحالي، وأهمية أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها تجاه متطلبات المرحلة، من خلال التشاور والتنسيق والتعاون بهدف تفعيل عمل مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة".