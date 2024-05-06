"التحالف السني الثلاثي" يدعو للاسراع بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع (تحالف العزم، الحسم الوطني، السيادة)، ما نصه: "انطلاقا من ايماننا بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور والاستحقاقات السياسية وحفاظا على مصلحة البلد العليا وتفعيلا لدور مجلس النواب في التشريعات الرقابية واستجابة للطلب المقدم والموقع من قبل اكثر من 150 نائباً وإشارة إلى تصويت مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، ندعو رئاسة مجلس النواب الى الإسراع في عقد هذه الجلسة بأقرب وقت وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر".وعدت الكتل السنية الموقعة على هذا البيان "عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس خطوة حاسمة وضرورية وملحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق".ورأت، أن "الاستمرار في تأخيرها قد تسبب ويتسبب بتعطيل عمل المجلس ويضر بمصالح البلد العليا ويشكل تهديدا للعملية الديمقراطية في البلاد"، داعية جميع الأطراف ان "تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية بخصوص الاستحقاق السياسي السني (رئاسة البرلمان) وان تعمل بروح التعاون والالتزام من أجل ضمان استقرار العملية السياسية".