التنسيقي يمهل الكتل السنية أسبوعاً واحداً لحسم رئاسة البرلمان

وذكر بيان للإطار ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عقد اجتماعه رقم ١٩١ الاعتيادي في مكتب نوري المالكي لمناقشة اخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب".وطالب التنسيقي، الكتل السنية "بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الاساس في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع".واعلن الاطار "عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الاسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة ٢٠٢٤".